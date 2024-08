Tennis | Torneo Cincinnati Fuori Musetti e Arnaldi Cobolli agli ottavi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il romano approfitta del ritiro del connazionale Darderi in un derby 'caldo'(USA) - Lorenzoe Matteosono stati eliminati al secondo turno del "Open", settimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi totale pari a 6.795.555 dollari in scena sui c