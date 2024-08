Taylor Swift a Londra Ed Sheeran ospite a sorpresa

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – La pop starsi è unita al “migliore amico” Edper dare il via alla parte finale della tappa europea dell’Eras Tour giovedì sera allo stadio di Wembley di, per il primo di cinque concerti. Eseguendo un mix delle due canzoni che hanno composto insieme, “Everything Has Changed” e “End Game”,ha ringraziatoper essere stato al suo fianco e per essersi esibito davanti a una folla di 92.000 fan che ha registrato il tutto esaurito. Il concerto è stata la sua prima esibizione dopo la cancellazione degli spettacoli a Vienna la scorsa settimana a causa di una minaccia terroristica. È stata anche la prima volta che la cantante statunitense è tornata nel Regno Unito dopo l’attentato di Southport del mese scorso, in cui tre bambini sono stati uccisi durante una lezione di danza a tema