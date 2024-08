Sudafricano il nuovo innesto del Piacenza Rugby

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilufficializza l’aggiunta in rosa del giocatore straniero. Sesona Macala, nato a Port Elizabeth in Sud Africa, classe 1997, è una terza linea molto forte fisicamente, 192cm per 109kg e per la sua velocità e rapidità può giocare indifferentemente sia numero 8 che flanker. Cresciuto