Spettacolo nei cieli americani | le Frecce Tricolori sorvolano New York dopo 32 anni video

(Di venerdì 16 agosto 2024)nei. Letornano a sorvolare New3232: la pattuglia acrobatica è tornata nella Grande Mela durante un tour in Nord America. Il sorvolo ha seguito il corso del fiume Hudson fino a portare quello che in tutte le manifestazioni viene definito “il tricolore più grande del mondo”, sopra la Statua della Libertà. Decine di migliaia di persone hanno potuto assistere non solo alle manovre acrobatiche dei team militari ma anche ad esibizioni di vari altri performer, tra cui Michael Goulian, uno dei migliori piloti acrobatici al mondo e il West Point Parachute Team, esposti anche aerei storici come il P-51D Mustang “Quick Silver” e l’elicottero UH-72A Lakota.