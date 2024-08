Sori lite tra ragazzini durante una festa patronale quattordicenne accoltellato è grave all' ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ieri sera a, comune del litorale di levante genovese.unaun ragazzino haun suo coetaneo. È successoi festeggiamenti per la ricorrenza di Nostra Signora delle Grazie, dietro il campetto del santuario in via Genova. Dalle prime informazioni i due ra