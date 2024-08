Sì saranno ancora valide E meno male perché ci piacciono moltissimo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 16 agosto 2024) Cosa va di moda? Una domanda che ci assale al cambio di stagione, che per tutte coincide con il rientro dalle vacanze. Sul finire delle ferie, iniziamo a chiederci quali siano le tendenze del prossimo autunno-inverno. Per fortuna le sfilate hanno già la risposta: anche quest’anno, scorgiamo in passerella alcuni trend fortissimi dell’estate che ritornano nella stagione fredda.