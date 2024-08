Sharon Verzeni conosceva il suo assassino Ecco perché la criminologa non ha dubbi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024) Bergamo –l', non è stato un delitto casuale. Questa è la ferma convinzione dellaRoberta Bruzzone, che respinge senza mezzi termini l'ipotesi di un'aggressione estemporanea compiuta da uno sconosciuto: "La dinamica del delitto indica chiaramente cheha avuto un'interazione prolungata con il suo carnefice prima di essere uccisa". Omicidio di, il fidanzato interrogato: “Mi hanno chiesto di noi e dei suoi rapporti a lavoro” Il contapassi A sostegno di questa tesi, larichiama un dettaglio cruciale, emerso dall'analisi del contapassi della giovane trovata senza vita a Terno d'Isola: "La ragazza ha percorso 630 metri in circa 50 minuti. Una distanza che una persona abituata a camminare avrebbe coperto in cinque o sei minuti".