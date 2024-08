Sfascia i locali dell’ospedale con una mazza da baseball | in manette 62enne

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 16 agosto 2024) L’uomo contestava la scarsa assistenza alla figlia che si trovava in ospedale Dieci infermieri e un medico in stato di agitazione e ansia e una guardia giurata con una distorsione a un dito della mano. 12 persone in servizio nel pronto soccorsoSan Leonardo di Castellammare di Stabia finite per essere pazienti dello stesso presidio. E’ successo questa notte. Unstabiese, già noto alle forze dell’ordine, era al pronto soccorso per una sospetta bronchite della figlia di 19 anni. Contestando la qualità dell’assistenza alla figlia, l’uomo ha impugnato unadae ha iniziato a colpire tutte le porte del pronto soccorso. Poi è entrato nell’ufficio del medico di turno e ha colpito violentemente la scrivania. Qualcuno ha composto il 112 mentre la guardia giurata ha provato a disarmare il, rimanendo ferita.