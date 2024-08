Serie A 2023-2024 ci siamo | l’Inter punta al bis

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 agosto– LaA riparte nel fine settimana con, campione d’Italia in carica, nel ruolo della lepre. Saranno proprio i nerazzurri a dare il via alla stagione-’25 da Marassi dove, sabato pomeriggio, sfidano il Genoa. Inter favorita Inter favorita, Milan, Juve e Atalanta in scia; Roma rinforzata, Napoli attende. I nerazzurri avvisano la concorrenza: lo Scudetto bis è un’opzione solida, non si ripeterà il crollo rovinoso del Napoli dopo l’impresa firmata Spalletti. La stagione che prende l’avvio sabato, con i campioni in casa del Genoa, sarà lunga e combattuta, ma ha una favorita d’obbligo, che sarà però contrastata da unadi big che stanno completando un mercato d’eccellenza.