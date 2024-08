Sei forte stai cambiando il nostro Paese pioggia di insulti a Boldi per il messaggio social a Meloni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 16 agosto 2024) All’inizio era un «Buon Ferragosto a tutti!» e «siate felici con le vostre famiglie e le persone che amate». Firmato, una Giorgiain piscina, appena riconoscibile: quasi immersa in acqua e con la figlia Ginevra tirata su di scatto, per gioco. Palme sullo sfondo ed entrambe super sorridenti. Ma la foto-cartolina spedita viadalla masseria pugliese dove la premier è tornata per le