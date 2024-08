Runjaic | Una NUOVA STAGIONE per l’Udinese Sanchez? Molto felice di essere qua

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Le parole di, allenatore del, in vista della sfida tra i bianconeri e il Bologna di Italiano al Renato Dall’Ara In conferenza stampa, l’allenatore dell‘Udinese,, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista della gara contro il Bologna. «Una, unavita, non importa cosa sia successo nella precedente, stiamo guardando avanti