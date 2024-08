Rot-Weiss Essen-RB Lipsia sabato 17 agosto 2024 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Rose con diverse assenze

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sempre con, sempre con la stessa filosofia: il RBriparte dai suoi capisaldi, quelli che hanno portato in alto il sodalizio griffato Red Bull fino alle vette del calcio tedesco e a vincere due DFB Pokal e una DFL Super Cup, con lo scudetto adesso come ultimo step per la definitiva consacrazione. I sassoni ripartono in questa stagione dal primo InfoBetting: Scommesse Sportive e