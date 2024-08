Roma-Dybala esplode la polemica | messaggio chiaro alla società

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di venerdì 16 agosto 2024)messo fuori dal progetto della, ma nell’ambiente giallorosso scoppia la: il. Pauloe lapotrebbero anche dirsi addio con la finestra estiva di calciomercato che è in corso. Il cambio di vedute dellaè stato netto e ha spiazzato l’intero ambiente, tanto che lanon si è fatta attendere. È infatti arrivato unnetto per la. Ascoppia laper: spunta uno striscione a Trigoria (LaPresse) – SerieAnews.comEra l’estate del 2022 quando Pauloè stato accolto acome un Re. Al ‘Palazzo della Civiltà Italiana’, meglio noto nella capitale come ‘Colosseo Quadrato’, l’affluenza dei sostenitori giallorossi è stata pazzesca e né la città né il giocatore dimenticheranno mai quel momento.