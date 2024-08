Restiamo amici il film con Michele Riondino stasera in tv | trama e cast

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 16 agosto 2024) Commedia edi truffa: un connubio non inedito per il cinema italiano. In onda oggi, venerdì 16 agosto, dalle 21.20 su Rai 3 , il" è diretto da Antonello Grimaldi e prende spunto dal romanzo "Si può essereper sempre" di Bruno Burbi. La storia segue alcuni