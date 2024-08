Reporter Rai a rischio processo Mosca convoca l' ambasciatrice d' Italia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un reportage realizzato per il Tg1 nella regione russa del Kursk potrebbe costare l'avvio di un procedimento penale in Russia contro la giornalista Rai Stefania Battistini e il cameraman Simone Traini che hanno raccontato l'arrivo della guerra nel territorio recentemente attaccato - e in parte controllato - dalle truppe ucraine. Secondo il canale Telegram Baza,intenderebbe procedere ai sensi dell'articolo 322 del codice penale russo, ovvero per "Attraversamento illegale del confine di Stato". L'd', Cecilia Piccioni, è statata presso il ministero degli Esteri russo e le "è stata espressa una forte protesta in relazione alle azioni della troupe della Rai" che "è entrata illegalmente nel territorio della Federazione Russa".