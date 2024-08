Renzi sui Parenti d’Italia cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Ieri alcuni organi di stampa hanno raccontato di una riunione a Palazzo Chigi con oggetto le nomine in Rai cui avrebbe partecipato la sorella della Premier. Arianna Meloni – aveva scritto oggi Matteosu X – è moglie di un ministro, sorella della Premier ma non risulta avere – al momento – alcun ruolo di Governo: non può essere la parentocrazia a guidare viale Mazzini. Italia Viva con l’onorevole Boschi ha chiesto se e a quale titolo la dottoressa Arianna Meloni abbia partecipato alla riunione. Nessuna risposta o smentita”. Aggiornamento ora 11.