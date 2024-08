Reims-Lille sabato 17 agosto 2024 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 16 agosto 2024) È iniziata con il botto l’esperienza di Genesio sulla panchina del: una prova gagliarda e anche una buona dose di fortuna hanno permesso ai Dogues di impattare sul campo del Fenerbahce e accedere ai playoff per l’accesso alla fase a gironi di Champions League. Per la prima giornata di Ligue1 è in programma la sfida sul campo del nuovodi Elsner, con l’allenatore InfoBetting: Scommesse Sportive e