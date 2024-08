Reggia di Caserta la Venere che si pettina torna al suo candore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato eseguito proprio in questi giorni, all’ombra delle alberature più antiche del Parco reale, l’intervento di manutenzione del gruppo scultoreo, in marmo bianco di Carrara, che raffigura lache sicon accanto un putto sopra un delfino mostruoso. L’intervento, eseguito dai restauratori del Museo, rientra nel piano di manutenzione programmata delladi. Attraverso una pulitura enzimatica, si è proceduto alla rimozione delle patine biologiche che ne oscuravano l’aspetto. Lache si, in quelli che un tempo furono i giardini dei principi Acquaviva, attende i visitatori che in questi giorni di caldo torrido verranno a godere dell’ombra rigenerante del Parco reale. Nelle prossime settimane proseguiranno le opere di manutenzione programmata della statuaria del Bosco vecchio.