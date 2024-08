Ralf Schumacher l’ex moglie dopo il coming out | Una pugnalata al cuore con me ha sempre negato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 16 agosto 2024) Quando, ex pilota di Formula 1 come il fratello – campione della Ferrari – Michael, ha fattoout sui social, ha presto ottenuto il sostegno del figlio David. Il 22enne ha ricondiviso il post in cui il padre scriveva: «La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco il compagno giusto con cui condividere tutto», in una foto in cui era abbracciato al compagno Etienne. E aggiungeva: «Sono molto felice che tu abbia finalmente trovato qualcuno che ti fa sentire davvero a tuo agio e sicuro. Non importa se uomo o donna. Ti sostengo al 100%, papà». Ma non è dello stesso avviso la madre di David,didal 2001 al 2015, la conduttrice televisiva Cora Brinkmann. A un mese di distanza dall’annuncio pubblico dell’omosessualità delmarito, Brinkmann si è sfogata con la rivista Der Spiegel per confessare tutta la sua amarezza.