Quanto dura durata il Palio di Siena del 16 agosto 2024 | orari e info

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024)ta) ildidel 16ta) ildidel 16? Il, nel suo complesso, quattro giorni: dalla mattina del 29 giugno al 2 luglio per ildedicato alla Madonna di Provenzano; dal 13 al 16per quello dedicato alla Madonna dell’Assunta. Nel corso dei quattro giorni viene assegnato un cavallo a ciascuna delle Contrade partecipanti (la Tratta), vengono effettuate 6 prove, tre la mattina alle 9 e tre la sera alle 19.45 (19.30 per) e poi “si va in scena” con la sfilata e la Carriera, la corsa. Il momento più atteso di tutti. LA DIRETTA Di solito, la Carriera ha unata breve, ma un tempo preciso non esiste. Si va avanti finché non fa buio. In quel caso si rinvia tutto al giorno successivo. Stesso discorso se dovesse piovere come accaduto nell’del 2022.