Qual è il senso della sofferenza nella vita delle persone?

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di venerdì 16 agosto 2024) È una domanda che riguarda tutti noi: perché esiste la? Un tema assai complesso ale un sacerdote esorcista prova a rispondere. Coloro che credono e camminano alla sequela di Gesù Cristo che per primo è passato per la via, sono consapevoli dell’esempio che Lui stesso ci ha dato esue L'articoloè il? proviene da La Luce di Maria.