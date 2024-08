Pronostici di oggi 16 agosto al via Ligue 1 con il Psg e la serie B Pokal tedesca Eredivisie e Primeira Liga

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 16 agosto 2024) Eccoci dunque al riepilogo deidi16, fine settimana che segna l’avvio della stagione in tutti i principali campionati continentali e tocca al Psg inaugurare la1 in una serata in cui Brescia e Palermo, due candidate alla promozione, aprono laB. Nellaè di scena il Bayern InfoBetting: Scommesse Sportive e