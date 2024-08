Perla Vatiero frequenta un altro dopo la rottura con Mirko Brunetti? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 16 agosto 2024)si sono lasciati da qualche settimana e già si vocifera del gossip sul conto dell’ex concorrente del Grande Fratello attualmente in vacanza con amici e parenti.unlaconè stata molto criticata dal tribunale dei social per aver fatto una "unlacon" L'articolounlaconproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.