Perché il Palio di Siena è stato rinviato? Cos’è successo in Piazza del Campo data recupero e nuovo programma

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ildinon si disputerà nella giornata odierna di venerdì 16 agosto. La Carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta non andrà in scena nel giorno storicamente previsto a causa delle avversità meteo che si sono materializzate nel corso del pomeriggio indel: attorno alle ore 17.30, quando il Corteo Storico era incominciato da pochi minuti, la pioggia ha fatto capolino e ha fortemente danneggiato il tufo. Lo scroscio è durato pochi minuti e poi è spuntato qualche raggio di sole, tanto da indurre gli organizzatori ad aspettare per prendere una decisione. Attorno alle ore 17.50, però, la pioggia si è fatta risentire in maniera copiosa, costringendo ad esporre la famigerata bandiera verde alle trifore del Palazzo Comunale: è il poco amato segnale che indica il rinvio della Carriera.