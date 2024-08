Perché bere acqua di mare fa male e quali sono i rischi per la salute

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il problema didiè legato principalmente all'alto contenuto di sali disciolti, di cui il più abbondante è il cloruro di sodio, oltre alla possibile presenza di inquinanti e microrganismi, anche patogeni per l'uomo: l’dinon è potabile e non può essere usata per cucinare.per lae le conseguenze dell’ingestione.