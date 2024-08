Palio di Siena oggi la Carriera dedicata alla Madonna dell' Assunta | cosa sapere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tutto pronto, a, per il tradizionaledel 16 agosto dedicato. Il via, in piazza del Campo, è alle 19. Dieci le contrade in gara:vincitrice, colei che per prima percorrerà i tre giri, andrà il Drappellone dipinto dall'artista Riccardo Guasco.