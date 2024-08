Omicidio Sharon Verzeni il parroco di Terno d’Isola | La pista Scientology? Lei era cattolica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tutte le piste nelle indagini sull'di, la 33enne accoltellata per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio ad'Isola, in provincia di Bergamo, restano aperte: una di queste, almeno secondo alcune indiscrezioni, porterebbe a, indagini sulla rete di. L’alibi di Sergio Ruocco tiene: torna a casa dai suoceri Ildid'Isola non sembra convinto di questa ipotesi: "si stava preparando a un corso per il matrimonio religioso e mi sembrava molto convinta della scelta: poi francamente non so se abbia frequentatocome si fa yoga senza essere buddisti. A me sembrava animata dalla fede cristiana e convinta della scelta di un matrimonio cattolico".