O’Donnell e il bisogno del fact-checking istantaneo per Trump

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Era una ripetizione del 2016”. Queste le parole di Lawrence, conduttore di “The Last Hour” alla Msnbc per descrivere il ruolo dei media nella recente conferenza stampa di Donalda Mar-a-Lago, il suo resort in Florida., uno dei più liberal giornalisti nella rete che molti considerano di sinistra, si riferiva alla condotta