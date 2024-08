Nuoto Pan Zhanle lancia il guanto di sfida | Tanti mi hanno criticato ma io ho dimostrato quanto valgo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) Una prestazione irreale. Non si esagera nel definire in questi terminifatto alle Olimpiadi di Parigi 2024 dal cinese Pannei 100 stile libero maschili. Il 46.40 nell’atto conclusivo della gara regina della vasca è stato qualcosa di incredibile: 22.28 il passaggio ai 50 metri e poi un secondo 50 metri da 24.12. Un crono praticamente da piscina da 25 metri, che è andato a migliorare di ben 40 centesimi il suo record del mondo e portarlo a un pazzesco 46.40. Distacchi abissali per tutti, con l’argento e il bronzo andati all’australiano Kyle Chalmers (47.48) e al rumeno David Popovici (47.49), giunti a più di 1?. Un escalation del tutto inaspettata da lasciare senza fiato e da considerare in vista del futuro, dal momento che questo tempo, per certi versi, può essere paragonato al crono di Usain Bolt nella Finale dei 100 metri piani ai Mondiali di Berlino del 2009 (9.58).