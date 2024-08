Non assistete mia figlia | impugna la mazza da baseball e aggredisce medico e 10 infermieri in Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di venerdì 16 agosto 2024) A suo giudizio, suanon era stata assistita a dovere. Per questo diecie unsono stati aggrediti da un uomo in evidente stato di agitazione. Sono tutti sanitari in servizio neldell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, dove questa notte un uomo di 62 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, aveva portato la ragazza di