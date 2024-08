Motomondiale | Morbidelli correrà nel 2025 con il Pertamina Enduro VR46

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il pilota romano completa con Di Giannantonio la line up della squadra SPIELBERG (AUSTRIA) - Franconelcon ilRacing Team. Primo pilota a vestire i colori dellaRiders Academy e primo campione del mondo del progetto 'made in Tavullia' (in Moto2 nel