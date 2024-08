Motomondiale | Gp Austria Di Giannantonio out lussazione alla spalla

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) Brutto incidente a Spielberg per il romano del Pertamina Enduro VR46 Racing Team SPIELBERG () - "Dopo l'incidente di oggicurva 8, Fabio Diè stato dichiarato 'unfit', non idoneo a scendere in pista del Gp d'. Buona guarigione Fabio!". Lo scrive il Pertamina Enduro VR