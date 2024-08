Morto a 75 anni Greg Kihn addio alla pop star nota per ‘Jeopardy’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2024) Los Angeles, 16 ago. – (Adnkronos) –, cantante, cantautore, chitarrista e popdella West Coast noto soprattutto per la sua hit. Il musicista statunitense èa San Francisco, in California, all’età di 75in seguito alle complicazioni dell’Alzheimer. L’annuncio della scomparsa, avvenuta martedì 13 agosto, è stato dato a nome della famiglia dal suo agente Michael Brandvold.fondeva folk, rock classico, blues e pop melodico in uno stile che ha contribuito a definire la scena musicale della San Francisco Bay Area negliOttanta. Il suo primo successo fu ‘The Breakup Song (They Don’t Write ‘Em)’, che raggiunse il n. 15 della Hot 100 nel maggio 1981.