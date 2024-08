Morte Matthew Perry attore ucciso da ketamina? Effetti e a cosa serve

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di venerdì 16 agosto 2024) (Adnkronos) – Sintetizzata nel 1962 come farmaco anestetico e antidolorifico, la– che avrebbel’star di 'Friends'per la quale 5 persone, tra cui due medici – è utilizzata ancora oggi per indurre e mantenere l'anestesia, soprattutto in veterinaria. Nata come anestetico ed efficace – anche – nel trattamento L'articolodae aproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.