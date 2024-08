Monkeypox l’agenzia europea avverte | “Presto più casi anche in Ue rafforzare sorveglianza”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 16 agosto 2024) Presto in Europa si cominceranno a registrare piùdi vaiolo delle scimmie. Lo ha detto l'Ecdc in un'analisi dei rischi, pubblicata dopo che in Svezia è già stato registrato un primo caso. Il rischio di sviluppare una malattia grave, però, per i cittadini europei rimane basso.