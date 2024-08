Mo | Oms pausa umanitaria per vaccinare bambini contro la polio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Gaza, 16 ago. (Adnkronos) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede unadi sette giorni nei combattimenti a Gaza perpiù di 640.000lamielite, il cui virus è stato trovato nelle acque reflue del territorio. "Si prevede che due cicli di una campagna di vaccinazionelasaranno lanciati a fine agosto e a settembre a Gaza per prevenire la diffusione della variante del virus - ha scritto l'Oms su X - Le pause umanitarie sono vitali affinché i vaccini salvavita raggiungano tutti ibisognosi. Chiediamo a tutte le parti di implementare pause umanitarie per sette giorni durante ogni ciclo della campagna. In definitiva, il miglior vaccino per tutti idi Gaza è la pace".