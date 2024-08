Milano violenza sessuale all’Acquatica | arrestato ragazzo di 19 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Undi 19è statoieri perall'Acquatica Park di via Airaghi, alla periferia ovest di. Stando a quanto emerso, il giovane, nato in Egitto, regolare in Italia e senza precedenti, ieri alle 16 ha palpeggiato una ragazza di 20durante il "Tropical party" organizzato nel giorno di Ferragosto, con in programma schiuma party, animazione e altro, dove il giovane era in compagnia della fidanzata. Il palpeggiamento è avvenuto ai ddi un'altra giovane. Dopo la richiesta di aiuto, è intervenuta la polizia. Il diciannovenne si è difeso dicendo di aver palpeggiato la ragazza "per errore". Ma è stato accompagnato a San Vittore.