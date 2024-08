Milan Fonseca | Sono fiducioso per domani Sono qui per lo Scudetto ma ci sono Inter Napoli e Juve

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 16 agosto 2024) Oggiha presentato la partita col Torino nella consueta conferenza stampa della vigilia del matchPauloesordirà in una gara ufficiale sulla panchina delaffrontando il Torino nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Oggi il tecnico rossonero ha presentato la partita nella consueta conferenza stampa della vigilia del match. Queste le sue parole: Qualile sensazioni della vigilia dal punto di vista più sportivo, quelle che le dà la squadra?“Molto molto positive, sin dal primo giorno. Oggi anche più positive. I giocatoriarrivati in tempi diversi, ma quello che posso dire è che siamo pronti, la squadra è pronta per iniziare il campionato con fiducia totale, sentimenti positivi e grande ambizione. Vogliamo già giocarecon la nostra identità, mostrandola subito ai tifosi.