Migliaia di detenuti potrebbero presto uscire dalle carceri italiane

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di venerdì 16 agosto 2024) Misure alternative al carcere, tra cui i domiciliari o l'affidamento in prova, per queicondannati per reati non ostativi, i quali devono scontare pene residue entro un anno. È questa una delle ipotesi - a quanto si apprende da fonti vicine al dossier- prese in considerazione