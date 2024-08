Masters e Wta 1000 Cincinnati 2024 | programma orari e ordine di gioco venerdì 16 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ile glididel torneo combined diper la giornata di16. Entra nel vivo il torneo sul cemento dell’Ohio, dove scenderanno in campo per il terzo turno tra gli altri anche Jannik Sinner e Flavio Cobolli nel maschile, rispettivamente contro Jordan Thompson e Hubert Hurkacz, mentre a livello femminile l’unica azzurra rimasta in tabellone è Jasmine Paolini, che sfida Mirra Andreeva. Di seguito ilcompleto della serata. CENTER COURT Ore 17.00 – (1) Swiatek vs (15) Kostyuk non prima delle 18.30 – Monfils vs (2) Alcaraz (riparte da 4-6 6-6) a seguire – (1) Sinner vs Thompson non prima delle 21.00 – (15) Rune vs Monfils o (2) Alcaraz non prima dell’1.00 – (7) Zheng o (Q) Frech vs (WC) Wozniacki o Pavlyuchenkova a seguire – Tiafoe vs Lehecka P&G GRANDSTAND Ore 17.00 – (3) Zverev vs Carreno Busta non prima delle 18.