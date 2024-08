Masters 1000 Cincinnati | Sinner ai quarti senza giocare problema alle costole per Thompson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Jannikavanza aidi finale neldi. Non poteva esserci regalo di compleanno migliore per l’altoatesino, che approfitta del forfait di Jordanper unaiavrà l’opportunità di vendicare la sconfitta di settimana scorsa a Montreal contro Andrey Rublev, che si è sbarazzato di Brandon Nakashima in due set (7-5 6-1). Gli organizzatori hanno spostato il match tra Shelton e Maroszan sul centrale.aiperSportFace.