Manchester United McTominay in panchina contro il Fulham

(Di venerdì 16 agosto 2024), obiettivo di mercato del Napoli, parte dallanella partita tra. Ten Hag sa bene chelo ha salvato dall’esonero: «Lo vorremmo tenere, abbiamo visto la scorsa stagione cosa può dare» Oggi inizia la Premier League,aprirà il nuovo campionato inglese. Proprio loè in trattativa con il Napoli per. Il Napoli ha presentato una prima offerta: prestito con opzione d’acquisto. Loperò vorrebbe la cessione a titolo definitivo e valuta il proprio giocatore 25 milioni di sterline (poco meno di 30 milioni di euro). Il Mirror scrivo: “Il Napoli è in trattativa con loe l’allenatore Antonio Conte vuolecosì da aumentare le sue opzioni a centrocampo. La squadra di Serie A preferirebbe un prestito per, anche se loritiene che valga almeno £25 milioni“.