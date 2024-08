Madonna a Pompei i fan in estasi aspettano la pop star | Un sogno che si realizza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – Niente mega party fra gli scavi diper i 66 anni di, ma una visita privata nel Parco archeologico quello sì, per la gioia dei fan che sperano di incontrare la pop. Stasera la regina di ‘Like a prayer’ sarà accompagnata dal nuovo fidanzato 28enne Akeem Morris, le due figlie adottive e una ristretta cerchia di persone, e con il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel a fare da 'cicerone', si regalerà una visita tra le meraviglie di. Dopo i dettagli emersi nei giorni scorsi dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sulle misure di sicurezza che saranno adottate, 'bocche cucite' su altri particolari della visita. Anche se alcuni rumors sull'itinerario e la durata della visita trapelano e vengono dati all'Adnkronos come "possibili".