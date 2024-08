LIVE Sinner-Thompson ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | si parte dopo la prosecuzione di Monfils-Alcaraz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.43 Termina il match di Iga Swiatek contro Marta Kostyuk: la numero 1 del mondo non ha avuto problemi e si è imposta con il punteggio di 6-2 6-2. Ora torneranno in camposul punteggio di 6-4 6-6 (1-3nel tiebreak) in favore dello spagnolo. Poi toccherà a Jannik. 17.30 Buon pomeriggio amici di OA Sport. Ci vorrà del tempo per vedere in campocontro: programma in ritardo per la pioggia e che non inizierà prima delle 18.00 ora italiana. Buonasera e bentrovati alladel match tra Jannike Jordan, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.