LIVE Paolini-Andreeva WTA Cincinnati 2024 in DIRETTA | a breve tocca all’azzurra

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Samsonova ha sconfitto Avanesyan per 4-6, 6-0, 6-3. APavlyuchenkova-Wozniacki da 7-5, 4-2. A seguire toccherà a. 18:48 Cominciate le partite! Prima diSamsonova-Avanesyan (2-3) e a seguire la conclusione di Wozniacki-Pavlyuchenkova (da 5-7, 2-4)!! 17:22 Non si giocherà prima delle 18. Le previsioni prevedono tennis a sprazzi oggi in Ohio, armiamoci di pazienza. Anche ieri sera la pioggia ha cancellato la sessione serale del Center Court. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di ottavi di finale ditra Jasminee Mirra. Si gioca la rivincita della semifinale del Roland Garros, tra due giocatrici che stanno vivendo la miglior stagione della carriera e che si sono trovate di fronte anche in finale per l’oro nel doppio femminile.