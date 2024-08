LIVE Paolini-Andreeva 6-3 1-2 WTA Cincinnati 2024 in DIRETTA | serve prima la russa nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Resta avanti nel 2° set. 40-15 Sbaglia di dritto la. 40-0vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Servizio al corpo di. 1-1 Lungo il rovescio, per terra la racchetta di. Gran game per l’azzurra! A-40 Pazzesca bordata di dritto diagonale di Jasmine, che chiude due colpi dopo! 40-40 Errore di rovescio. A-40 In corridoio il pretenzioso rovescio lungolinea di. 40-40 Servizio, dritto e schiaffo! 40-A Risponde magnificamente e chiude di dritto Mirra. Palla break. 40-40 Super vincente di rovescio di. A-40 Non risponde di dritto. Di pochi centimetri non trova il vincente lungoriga. 40-40 Sbaglia di dritto questa volta. A-40 Super dritto dopo il servizio, pesante. Terza palla game. 40-40 Gran risposta di rovescio die punto chiuso con il dritto.