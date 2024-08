LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | Martin precede Morbidelli Bagnaia 4 Brutta caduta per Acosta bandiera rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

11.37 Marc Marquez migliora ancora ma non va oltre la ottava posizione a 664 millesimi. 11.36chiude il suo turno con una uscita di pista innocua in curva 4. Marc Marquez sale in 17a posizione a 1.181. 11.35 Per il momento non si vedono settori interessanti. La sensazione è che non stia migliorando nessuno. 11.34 I piloti si lanciano tutti uno in fila all'altro. Vedremo se qualcuno riuscirà davvero a effettuare un time attack. 11.33 Vedremo se i piloti riusciranno ad effettuare un paio di giri lanciati in chiusura di turno. 11.32 SEMAFORO VERDE! SI RIPARTE PER GLI ULTIMI 3:34 11.30 Jorgecomanda con il tempo di 1:29.654 con 218 millesimi sue 290 su Pol. Quartoa 310 poi Binder e. 11.29 Vedremo se la direzione gara deciderà di far ripartire la sessione dopo aver rimosso i detriti della moto di