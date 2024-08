LIVE Inter-Bologna Primavera 1-1 | si riparte con due cambi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Oggi si ricomincia: anche i più piccoli scendono in campo alle ore 18 per la prima partita di campionato.al Konami Youth Development Centre, segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it.1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 48? Mangiameli controlla in modo sbagliato, travolge Bovo e Alexiou in scivolata e viene ammonito giustamente. 19.05 Inizia il secondo tempo! 19.03 Venturini e Pinotti in campo per l’. escono Quieto e Topalovic. Finisce il primo tempo con il risultato di 1-1. Al gol di Quieto risponde quello di Papasov allo scadere dei 45 minuti. A fra un quarto d’ora per ildel secondo tempo di: FINE PRIMO TEMPO,1-1 45? DUE MINUTI DI RECUPERO.