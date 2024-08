LIVE Cobolli-Hurkacz ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | sfida complicata per il romano contro il big server polacco negli ottavi di finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il terzo turno dell’edizionedel Masters 1000 di(Stati Uniti). Grande interesse per vedere nuovamente in azione il tennista, uno dei giocatori azzurri più in forma in questo momento, opposto a un ostacolo durissimo come il, sul quale pendono dubbi riguardo la sua condizione fisica. Flaviovuole continuare a stupire. Nella giornata di ieri, ilsi è imposto nel colorito derby azzurroLuciano Darderi, sfruttando il ritiro del connazionale quando comunque si trovava in vantaggio per 7-6 3-1. Dopo aver sconfitto Tommy Paul al termine di una vera e propria battaglia, il numero 31 del mondo ha messo un altro tassello nella corsa a un posto tra le teste di serie al prossimo US Open.