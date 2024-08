LIVE – Brescia-Palermo 0-0 al 35? Serie B 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Latestuale di, match dello stadio Rigamonti valevole per la prima giornata del campionato italiano di/2025. La formazione allenata da Rolando Maran, dopo l’ottima prestazione in Coppa Italia contro il Venezia e il passaggio del turno ai sedicesimi, vuole partire con il piede giusto anche in campionato. La compagine rosanero guidata da Alessio Dionisi, dopo la delusione per la mancata promozione, ha intenzione di partire forte in questo campionato, così da candidarsi sin da subito al ruolo di favorita per il passaggio inA. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 16 agosto alle ore 20:30. COME SEGUIRE IL MATCH0-0 40? – Gioco molto spezzettato in un infinito primo tempo. 37? – Esce Gomis ed entra il classe 2003 Desplanches, grande prospetto di tutte le categorie Under in Italia.